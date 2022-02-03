Події

17:39 03.02.2022

Суд переніс слухання щодо апеляції на арешт майна Порошенка через хворобу судді

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Суд переніс слухання щодо апеляції на арешт майна Порошенка через хворобу судді

Київський апеляційний суд переніс слухання щодо апеляції на рішення суду про арешт майна п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка через хворобу одного із суддів.

"У зв'язку із хворобою одного із суддів колегії сьогодні розгляду апеляційної скарги щодо арешту майна Порошенка не було", - повідомив журналістам адвокат Ігор Головань у четвер.

За словами Голованя, захист просив якнайшвидше призначити розгляд апеляції. "Як нам сказали, можливим найближчим днем (розгляду апеляції – ІФ) буде 9 березня", - додав він.

Також адвокат розповів, що захист направив до суду доповнення до апеляційної скарги.

"Ми вважаємо, що саме Генеральна прокуратура зацікавлена в тому, щоб якнайдовше не розглядали апеляційні скарги, оскільки порушення закону, які були допущені… абсолютно очевидні", - підсумував він.

Адвокат також висловив думку про те, що затягування з розглядом апеляційних скарг щодо арешту майна та запобіжного заходу у вигляді особистих зобов'язань пов'язані з обмеженням політичної діяльності Порошенка.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань (ДБР) 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. З огляду на неможливість вручити письмове повідомлення про підозру особисто його було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський райсуд Києва 6 січня 2022 року підтримав клопотання прокурора та наклав арешт на майно Порошенка, а 19 січня обрав запобіжний захід для Порошенка у "вугільній справі" у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду.

Київський апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд апеляції на запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань Порошенку з огляду на те, що до суду не надійшли матеріали кримінальної справи.

Теги: #порошенко #суд
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