У "ковідні" 2020-2021 рр. зросла кількість українців, які пережили тяжку хворобу або смерть близьких

В Україні в "ковідний" період (2020-2021) зросла кількість людей, які пережили тяжку хворобу або смерть близьких порівняно з "доковідним" періодом.

Як свідчать результати соцдослідження, проведеного у грудні минулого року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), щонайменше дві третіх (69%) опитаних пережили якусь стресову ситуацію протягом 2021 року, і це найвищий показник за останні 10 років вимірювань.

Порівняно з "доковідним" періодом (2013-2019 рр.) у 2020-2021 роках приблизно вдвічі більше тих, хто пережив смерть близьких. Якщо до 2020 року цей показник не перевищував 9%, то 2020 року він становив 17%, а 2021 року дорівнював 19% респондентів. Зросла також частка тих, хто пережив власну важку хворобу чи операцію (18% у 2021 році порівняно з 15% у 2020). Водночас останніми роками (2019-2021) спостерігається значно менша частка тих, хто відчував свою безпорадність чи втратив віру у власні сили порівняно з 2013-2018 роками.

Лише 29% опитаних не переживали жодної стресової ситуації протягом 2021 року, що є значно менше порівняно з 2019 роком, до пандемії (49%). Проти 2020 року (32%) показник знизився на 3 процентні пункти - ця різниця статистично незначуща, зазначають соціологи.

За їхніми оцінками, за останні два роки пандемія COVID-19 суттєво вплинула на життя українців і "певною мірою виснажила громадян: у 2020-2021 році відбулося значне зростання частки тих, хто пережив важку хворобу або смерть близьких, хто втратив роботу".

Найчастіше у 2021 році українці переживали такі види стресових ситуацій: смерть близьких довелося пережити 19% опитаних, що на 3% більше, ніж у 2020 році; пережили важку хворобу чи операцію 18% опитаних, що на 3% більше, ніж у 2020 році.

Тяжку хворобу близьких, за даними опитування, пережили 16% респондентів, як і у 2020 році; втратили роботу та стали вимушено безробітними 11% опитаних, що на 2% менше, ніж у 2020 році; втратили віру в людей, зіткнулися з підлістю 10% опитаних, як і в 2020 році.

Соціологи КМІС також зазначають, що 48% опитаних не переживали жодних стресових ситуацій у 2013 році, до конфлікту на сході України.

У 2014 та 2015 році становище було найгіршим, стреси не переживали лише 35% та 34% населення відповідно (тобто дві третіх населення переживали щонайменше один із видів стресу).

У 2016 та 2017 ситуаціях покращувалася, частка людей, які не переживали стресові ситуації, зросла до 42%, але у 2018-му знову знизилася до рівня 2016 року. Однак у 2019 році цей показник знову пішов угору та становив 49%.

Проте 2020 рік і пандемія COVID принесли нові випробування, які суттєво підвищили загальний рівень стресу українців. За останні два роки 70% населення переживає той чи той вид стресу.

Опитування було проведено 3-11 грудня 2021 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2000 дорослих громадян України (без урахування тимчасово не контрольованих владою України АР Крим та ОРДЛО). Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%; 2,1% для показників, близьких до 25%; 1,5% – для показників, близьких до 10%; 1,1% – для показників, близьких до 5%.