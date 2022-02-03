Поліція Києва запускає telegram-bot для анонімних повідомлень про наркозлочини

Поліція Києва спільно з громадською організацією Hunters Kyiv запускає telegram-bot, який допоможе анонімно й конфіденційно повідомити про наркозлочини, інформує поліція Києва.

"Для цього достатньо сфотографувати або зафіксувати відео, надіслати геолокацію або залишити аудіоповідомлення, або ж анонімно надати адресу продавця наркотиків. Потім вашу заявку обробить модератор і передасть поліцейським", - ідеться в повідомленні поліції Києва, розміщеному на сторінці у Facebook.

Telegram-канал доступний за посиланням: https://t.me/StopdrugsSDK. Чат-бот: StopDangerKyiv