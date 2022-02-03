Події

14:49 03.02.2022

Глава МВС закликає нацгвардійців повідомляти про нестатутні стосунки

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Глава МВС закликає нацгвардійців повідомляти про нестатутні стосунки

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський запевняє, що кожен військовослужбовець Нацгвардії, права якого порушені, може розраховувати на підтримку найвищого керівництва МВС

У повідомленні МВС, розміщеному в четвер у Telegram-каналі МВС, наголошується, що міністр закликав нацгвардійців у разі порушення їхніх прав звертатися на гарячу лінію МВС за номером 15-36.

"Жоден випадок грубих нестатутних відносин не повинен залишатися без правової оцінки та покарання винних. Керівництво МВС реагує на них жорстко в рамках законів і статуту", - цитує МВС Монастирського.

При цьому міністр зазначив, що й ті військовослужбовці, права яких порушені, мають повідомляти про незаконні дії. "Військовослужбовці повинні звертатися й інформувати нас, а ми, відповідно, приймаємо дисциплінарні та інші рішення в рамках законів і своїх повноважень", – наголосив глава МВС.

За словами міністра, на гарячу лінію можуть звертатися і батьки військовослужбовців, особливо строковиків, якщо мають інформацію про певні порушення прав їхніх дітей або потребують підтримки чи роз'яснення з питань їхньої служби.

Теги: #мвс #монастирський #нацгвардія
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