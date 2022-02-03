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14:47 03.02.2022

Двох колишніх суддів Голосіївського райсуду Києва визнали винними в отриманні неправомірної вигоди

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Двох колишніх суддів Голосіївського райсуду Києва визнали винними в отриманні неправомірної вигоди

Вищий антикорупційний суд ухвалив обвинувальний вирок двом колишнім суддям Голосіївського районного суду м. Києва, викритим на отриманні $8 тис. неправомірної вигоди за позитивне вирішення цивільної справи, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в четвер.

"Колегія суддів ВАКС, розглянувши докази, погодилася з доводами прокурора та визнала одного з суддів винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 368 КК України. Суд призначив йому покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді протягом трьох років із конфіскацією всього майна", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що іншого суддю, який на час скоєння злочину був адвокатом, визнано винним за ч.3 ст. 368 КК України. Йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права займатися адвокатською діяльністю протягом трьох років із конфіскацією всього належного майна.

"Також суд змінив запобіжний захід зазначеним особам із застави на тримання під вартою до набуття вироком законної сили. Обох осіб узято під варту в залі суду", - зазначають у САП.

Там додають, що вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів від моменту його оголошення в суді апеляційної інстанції.

Теги: #суд #вакс #київ
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