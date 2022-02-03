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11:18 03.02.2022

Україна готова до переговорів у Стамбулі чи в будь-якому місці, де є незаангажованість, незалежність від РФ - міністр оборони

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Україна готова до переговорів у Стамбулі чи в будь-якому місці, де є незаангажованість, незалежність від РФ - міністр оборони

Українська сторона готова до переговорів у Стамбулі, а також і в Женеві, і у Відні, у будь-якому місці, де є незаангажованість, незалежність від однієї зі сторін, а саме від РФ, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Президент Ердоган публічно зробив таку пропозицію. Розкрию секрет, з нами тривали консультації, коли я ще був учасником переговорної делегації України у Тристоронній контактній групі, ми відповідали ствердно: "Так, ми згодні, якщо цей майданчик буде, наприклад, у Стамбулі". Українська сторона готова до переговорів у Стамбулі, а також і в Женеві, і у Відні, у будь-якому місці, де є незаангажованість, незалежність від однієї зі сторін, а саме від РФ. Ми будемо готові, але треба, щоб погодилася інша сторона", - сказав Резніков на брифінгу у четвер.

Теги: #переговори #міноборони #резніков
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