Події

09:12 03.02.2022

Держдеп США не коментує публікацію американських пропозицій для Росії у газеті El Pais

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Держдеп США не коментує публікацію американських пропозицій для Росії у газеті El Pais

Держдеп США не робив надбанням громадськості документи з висловлюванням американських позицій щодо безпеки в Європі, повідомив представник відомства Нед Прайс.

"Ми не публікували ці документи", - сказав він на брифінгу в середу, коментуючи матеріал іспанської газети El Pais, зазначивши, що у зв'язку з цим не хотів би висловлювати будь-які домисли.

"Яким би не було джерело витоку, воно розраховувало дратувати США, але, я гадаю, там усвідомили помилку, там зрозуміли, що зусилля не мали успіху", - сказав Прайс.

Іспанська газета El Pais в середу опублікувала документ, в якому міститься відповідь США та НАТО на пропозиції Росії щодо безпеки, його назва - "Документи, надані НАТО та США у відповідь на угоду, запропоновану РФ 17 грудня 2021 року".

Відповідь НАТО містить чотири сторінки тексту, відповідь США - п'ять сторінок.

Теги: #рф #держдеп_сша
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