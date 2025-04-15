Трамп планує скоротити фінансування Держдепу майже наполовину

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скоротити фінансування Державного департаменту майже наполовину, йдеться про витрати на гуманітарну допомогу, глобальну охорону здоров'я та міжнародні організації, такі як ООН і НАТО, повідомляє The Washington Post з посиланням на внутрішній документ.

У меморандумі, з яким ознайомилося видання, йдеться про те, що скорочення, передбачені попередньою пропозицією Адміністративно-бюджетного управління Білого дому на наступний фінансовий рік, призведуть до того, що загальний бюджет на всю діяльність Державного департаменту та USAID, окремого агентства, яке адміністрація Трампа прагне ліквідувати, становитиме $28,4 млрд. Це на $27 млрд, або на 48%, менше від рівня фінансування, затвердженого Конгресом на 2025 рік.

Особливо різко буде скорочено підтримку міжнародних організацій, трохи менше 90% цього фінансування буде ліквідовано в пропозиції. Фінансування Організації Об'єднаних Націй, НАТО та 20 інших організацій буде припинено, йдеться в меморандумі, в той час як цільові внески для кількох організацій, включаючи Міжнародне агентство з атомної енергії та Міжнародну організацію цивільної авіації, залишаться. У меморандумі також описується тотальне скорочення фінансування міжнародних миротворчих місій, посилаючись на "нещодавні невдачі місій", але не надаючи подробиць.

Відповідно до запропонованого бюджету, описаного в меморандумі, який все ще підлягає обговоренню в адміністрації і, що особливо важливо, на Капітолійському пагорбі, передбачається, що USAID стане повністю частиною Державного департаменту. Гуманітарну допомогу буде скорочено на 54%, а фінансування глобальної охорони здоров'я впаде на 55%, йдеться в меморандумі.

У меморандумі описані значні зміни, що пропонуються для персоналу Державного департаменту, зокрема, заморожування зарплат і найму на роботу, скорочення пільг і поїздок для співробітників дипломатичної служби, а також консолідація посад. Деякі офіси, такі як Бюро конфліктних і стабілізаційних операцій, метою якого є передбачення і запобігання глобальним конфліктам, будуть закриті. Усі освітні та культурні програми, якими керує Державний департамент, включно з Програмою ім. Фулбрайта, яка була заснована Конгресом у 1946 році і завдяки якій відбулися освітні обміни за участю понад 40 майбутніх глав держав та урядів, буде припинено.