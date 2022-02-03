У січні СБУ заблокувала понад 120 кібератак на держоргани

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України у січні припинили та нейтралізували 121 кібератаку на інформаційні системи органів державної влади, повідомив пресцентр СБУ.

Як зазначається, це сталося шляхом безпосереднього аналізу понад 25 тис. критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у поточному місяці.

Основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) було з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server); спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force); атаки на вебпрограми (Web App Attack); шкідливе ПЗ (Malware).

У СБУ додали, що фахівці продовжують розслідувати кібератаку на інформаційні системи органів державної влади, яка сталася в ніч проти 14 січня.