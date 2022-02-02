Байден схвалив відправлення додаткових сил США до Східної Європи

Президент США Джо Байден дав офіційне схвалення на розгортання додаткових сил у Східній Європі, про що Пентагон оголосить пізніше у середу, повідомляє телеканал CNN із посиланням на неназваних представників адміністрації США.

За їхніми словами, відправлення додаткових підрозділів стане знаком "підтримки союзників із НАТО, які відчувають загрозу через переміщення російських військових поблизу України", зазначає CNN.

За інформацією джерел, Пентагон оголосить про перекидання тисяч американських військових, зокрема приблизно 2 тис. до Польщі та декількох тисяч осіб до південно-східних країн НАТО, включаючи Румунію.