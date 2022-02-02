Події

13:23 02.02.2022

Суд продовжив арешт екснардепу Семенченку ще на два місяці

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Суд продовжив арешт екснардепу Семенченку ще на два місяці

Шевченківський районний суд Києва продовжив іще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату Семену Семенченку, підозрюваному у справі про теракт і контрабанду товарів військового призначення.

"Суддя Кваша Антоніна продовжила Семенченку термін тримання під вартою ще на два місяці. Сьогодні засідання відбулося з грубим порушенням права на захист Семенченка, адвокатів навіть не попередили", - йдеться у повідомленні, розміщеному у середу на сторінці Семенченка у Facebook.

Як повідомлялося, 8 листопада 2021 року суд продовжив на 60 днів запобіжний захід Семенченку.

Раніше Офіс генерального прокурора повідомив про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо дев'яти осіб, серед яких колишній народний депутат України.

"Розслідування встановило, що з 2018 року на території міста Києва та Київської області під керівництвом колишнього народного депутата України діяло непередбачене законом збройне формування. Воно мало тренувальну базу військового типу, арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Учасники постійно проходили відпрацювання бойових умінь та навичок, у тому числі за кордоном", - йдеться в повідомленні.

При цьому ім'я народного депутата не зазначено, але з висунутих обвинувачень випливає, що йдеться про колишнього народного депутата України Семена Семенченка, який разом з агентом Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Євгеном Шевченком був керівником групи.

Дев'ятьом особам та їхнім захисникам надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення. Їм інкримінують створення непередбачених законом збройних формувань і участь у їх діяльності, терористичний акт, незаконне поводження зі зброєю, порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 2, ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 333 Кримінального кодексу України).

Теги: #семенченко #арешт
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