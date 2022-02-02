Зеленський: Усе озброєння, яке постачають західні партнери в Україну, - для захисту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що все озброєння, яке постачають західні партнери в Україну, необхідне для захисту.

"Після того, як частину наших територій була окуповано, ми нарощуємо рівень нашої обороноздатності та можливостей нашої армії. Ми фундаментально розуміємо, що нам потрібно. Я не готовий сьогодні публічно говорити, про що і з якою країною ми детально домовляємося і що ми отримуємо. Для нас дуже важливо, що вся ця зброя - це все для захисту. Ми думаємо тільки про мир. Ми думаємо тільки про деокупацію територій і тільки дипломатичним шляхом", - заявив Зеленський у Києві в середу на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Він додав, що Україна більше не віддасть жодної ділянки своєї території.

"Тому в нас підготовлено окремий список того, що необхідно нашій армії", - сказав він, нагадавши про підписання указу щодо збільшення протягом трьох років чисельності української армії на 100 тисяч осіб.

"Я вважаю, що ми зробимо це швидше, збільшимо нашу професійну контрактну армію ... Це зрозумілі кроки, тому це питання саме про стримування, крім дипломатичних кроків, які робимо не лише ми, а й лідери європейських держав. Вони спілкуються з РФ у тих чи інших форматах і готують перелік важливих санкцій", - сказав він.

Як зазначив Зеленський, у питанні санкцій є розбіжність у поглядах "у народу України та деяких європейських лідерів".

"Ми говоримо про превентивні кроки, знаємо, що світові лідери розділені. Хтось каже, що це мають бути частково превентивні санкції, хтось - що в разі посилення ескалації з боку РФ, але діалог триває", – підсумував президент.