Резніков розповів про модель переходу до професійної армії з відмовою від призову до початку 2024 року

Указ президента України Володимира Зеленського №36/2022 "Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби в Збройних силах України та поступового переходу до засад професійної армії" дасть змогу створити професійну армію та підготувати мобілізаційний резерв в Україні, зазначає міністр оборони України Олексій Резніков.

"Президент поставив завдання - виходячи з наших можливостей, запропонувати таку модель армії, щоб ні в кого у Кремлі навіть думки не виникало напасти на Україну… Щоб знизити ймовірність військових сценаріїв до мінімуму, нам потрібно не тільки сучасне озброєння, але й чисельна, професійна, вмотивована армія. Так ми зможемо утримувати в безпеці весь периметр державного кордону і потенційно небезпечні напрямки", – йдеться у коментарі Резнікова, розміщеному на сайті українського оборонного відомства у середу.

Він зазначив, що завдання, яке стоїть в указі, забезпечити збільшення чисельності ЗСУ на 100 тис. осіб і перейти на систему інтенсивної військової підготовки з відмовою від призову на строкову службу розраховане на чотири роки.

"Щоб дати відсіч ворогу, нам потрібна професійна армія для стримування і формат підготовки мобілізаційного резерву. Президент доручив, і ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (три-чотири місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички. З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів", – розповів міністр.

За його словами, на сьогодні вже є розрахунки та обґрунтування різних моделей виконання указу. "Для реалізації зазначених кроків Уряд найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроєктів і підзаконних актів. Ми сподіваємся на єдність українського парламенту у цих питаннях", - сказав Резніков.

Як повідомлялося, Зеленський на урочистому засіданні 7-ї сесії Верховної Ради у вівторок заявив про те, що підписав указ щодо зміцнення обороноздатності держави та привабливості військової служби. За його словами, цей указ "ознаменує перехід України до професійної армії".

Пізніше було оприлюднено текст указу №36/2022, яким Кабінету Міністрів доручено розробити низку законопроєктів, які передбачатимуть, зокрема, запровадження інтенсивної системи військової підготовки громадян як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року. Уряд також має розробити законопроєкти щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців та збільшення чисельності ЗСУ у 2022-2025 рр. на 100 тис. осіб.

У свою чергу Міністерство оборони України має розробити концепцію поступового переходу до формування ЗСУ на професійній основі, передбачивши, зокрема, збільшення термінів дії контрактів, збільшення протягом 2023 року грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, які підписують довгострокові контракти, до рівня щонайменше триразового розміру мінімальної заробітної плати, а також формування системи спеціальної підготовки та перепідготовки військовослужбовців, які підписали довгострокові контракти. Також Міноборони доручено прискорити розроблення та внесення на розгляд уряду проєкту концепції забезпечення житлом військовослужбовців та членів їхніх сімей.