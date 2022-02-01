Джонсон: Ми прагнемо діалогу з РФ, але продовжимо військову підтримку України

Велика Британія має намір посилити економічну співпрацю з Україною і надалі надавати їй військову допомогу, незважаючи на те, що віддає перевагу дипломатичному вирішенню протистояння з РФ, заявив прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон.

"Життєво важливо, щоб Росія відступила і обрала шлях дипломатії. Я думаю, це все ще можливо. Ми прагнемо участі в діалозі, але у нас є готові санкції, ми надаємо військову підтримку (Україні – ІФ) і також посилимо нашу економічну співпрацю ( з Україною – ІФ). Оскільки ми твердий і стійкий союзник України та підтримуємо територіальну цілісність, суверенітет України", - сказав Джонсон на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок.

Глава британського уряду додав, що потенційне вторгнення РФ в Україну повністю суперечить заявам президента РФ Володимира Путіна про його дії на користь українського народу. "Український народ і світ судитимуть про Сполучене Королівство та інші країни з того, як ми відповімо і як допоможемо", - наголосив глава уряду.

Прем'єр також наголосив на важливості того, що в РФ мають усвідомлювати реалістичність опору української сторони. "В Україні 200 тис. військових, вони чинитимуть дуже запеклий і кривавий опір. Думаю, батьки, матері в Росії повинні подумати над цим", - повідомив Джонсон.