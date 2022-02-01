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21:02 01.02.2022

Загрози стабільній роботі "Укртрансгазу" через слідчі дії ДБР немає – заява компанії

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Загрози стабільній роботі "Укртрансгазу" через слідчі дії ДБР немає – заява компанії

Проведення Державним бюро розслідувань (ДБР) слідчих дій не загрожує стабільній роботі АТ "Укртрансгаз", повідомила компанія на сайті у вівторок ввечері.

"Укртрансгаз" співпрацює зі слідчими органами і на вимогу представників ДБР надав всю необхідну інформацію. Проведення слідчих дій не становить загрози стабільній роботі компанії", – йдеться в її повідомленні.

Водночас "Укртрансгаз" підтвердив, що в його приміщенні відбулися ініційовані ДБР обшуки.

"ДБР вивчає обставини виконання рішення суду у справі № 17/32 за позовом ПАТ "Укренергозбут" до "Укртрансгазу", – пояснили в компанії, наголосивши, що судове рішення набуло чинності і підлягало обов'язковому виконанню.

Там зазначили, що за позивачем і його наступниками було визнано право власності на природний газ в обсязі 305 млн куб.м, який був переданий в ГТС в 1999 році.

Як повідомлялося, ДБР у вівторок повідомило про проведення слідчих дій у колишнього керівництва НАК "Нафтогаз України", АТ "Укртрансгаз" і керівників приватних підприємств у рамках розслідування справи за фактом незаконного відчуження в 2020 році 305 млн куб. м природного газу на 2,2 млрд грн.

"Керівництво НАК "Нафтогаз України" за зверненням АТ "Укртрансгаз " погодило документи щодо укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав. Керуючись рішенням керівництва Державної компанії, Господарський суд Києва затвердив мирову угоду, що дало змогу наприкінці 2020 року вивести з власності держави 305 млн куб. м природного газу", – пояснюють в Бюро.

Водночас у ДБР наголошують, що, згідно з висновками експертів, сума підтвердженого збитку від таких дій становить 2 млрд 182 млн грн.

Зі свого боку, ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв підтвердив, що обшуки у нього проводилися у справі про передання АТ "Укртрансгаз" на підставі низки судових рішень 305 млн куб. м газу ТОВ "Профі Газ".

Теги: #нафтогаз #енергетика
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