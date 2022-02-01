Відведення російських військ від кордонів з Україною було б відповіддю на запитання, чи продовжиться ескалація - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що відведення російських військ від українського кордону було б відповіддю на запитання про можливість подальшої ескалації.

"Ми дуже чекаємо моменту, коли Росія відведе війська від наших кордонів. Це дуже важливий сигнал і єдина правдива відповідь на запитання, чи мають вони намір продовжувати ескалацію. Це важливий крок, психологічно важливий не тільки для Європи, а й для росіян", - сказав Зеленський на пресконференції у вівторок у Києві після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

За його словами, "наразі від 30 до 50 тисяч (російських – ІФ) військових і техніки перебувають в окупованому Криму, 30-35 тисяч на окупованому Донбасі і близько 100 тисяч на кордонах".

Коментуючи інформацію про відведення частини військ від українських кордонів, Зеленський сказав: "Я б сьогодні не радів. Ми бачили і таку інформацію, раніше Росія відводила війська, а потім поверталася більша частина відведених військ".