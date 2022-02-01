Зеленський про можливість виконання Мінських угод: Янезадоволений усіма пунктами, але ми повинні робити щось, що може посприяти деокупації українських територій

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливість виконання Україною Мінських угод у повному обсязі, заявив, що незадоволений усіма їхніми пунктами, проте Україна повинна робити щось, що може посприяти деокупації українських територій.

"Я не хочу говорити про пункти "Мінська". Я незадоволений усіма пунктами. Ми по-різному (з РФ – ІФ) ставимося до порядку виконання тих чи інших пунктів. Але ми дорослі хлопчики. Ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території, зокрема, захищає нашу державу в тому чи в іншому вигляді", – заявив Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном для представників ЗМІ відповідаючи на відповідне запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Глава держави також заявив, що Україна відповідально ставиться до Мінських угод, проте, на його думку, це, "на жаль, єдиний формат, який працює".

Зеленський також додав, що Київ паралельно з нормандським форматом веде переговори про три- і двосторонній формати переговорів з Росією.

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