Кулеба: У разі визнання т. зв. Л/ДНР Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей

У разі визнання т. зв. Луганської народної республіки та Донецької народної республіки Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Щодо можливого визнання Російською думою так званих Л/ДНР. Хочу ще раз нагадати незмінну позицію України: у разі ухвалення рішення про визнання Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками. Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.