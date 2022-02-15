Події

11:10 15.02.2022

Кулеба: У разі визнання т. зв. Л/ДНР Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей

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Кулеба: У разі визнання т. зв. Л/ДНР Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей

У разі визнання т. зв. Луганської народної республіки та Донецької народної республіки Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Щодо можливого визнання Російською думою так званих Л/ДНР. Хочу ще раз нагадати незмінну позицію України: у разі ухвалення рішення про визнання Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками. Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

Теги: #агресія_рф #мінські_угоди #кулеба #ордло
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