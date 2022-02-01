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17:06 01.02.2022

СБУ, БЕБ та прокурори здійснюють обшуки на ГЗК "Метінвесту", група закликає правоохоронців працювати в правовому полі

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СБУ, БЕБ та прокурори здійснюють обшуки на ГЗК "Метінвесту", група закликає правоохоронців працювати в правовому полі

Представники правоохоронних органів здійснюють на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі раптові слідчі дії, що стосуються нібито наявних податкових порушень, наявність яких не встановлено і не підтверджено, йдеться в заяві компанії у вівторок.

"Метінвест" заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес групи з боку силових структур: дії правоохоронних органів (представників СБУ, БЕБ і прокуратури) супроводжуються численними порушеннями, обшуки проводять неправомірно, без будь-яких правових підстав вилучають комп'ютерну техніку, чинять тиск на працівників підприємства, частково паралізовано господарську діяльність.

"У своїх діях правоохоронні органи фактично привласнили собі функцію податкової служби, намагаючись в обхід податкового законодавства встановити додаткові податкові зобов'язання для бізнесу", - констатується в заяві.

Водночас наголошується, що група "Метінвест" є сумлінним українським платником податків та ключовим для бюджетів усіх рівнів. У 2021 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 53 млрд грн податків та зборів, що у 2,4 раза більше, ніж у 2020 році. Компанія веде господарську діяльність на основі законності та правопорядку, а у своїх відносинах з органами державної влади керується принципами відкритості, доброчесності та ділової практики.

"Метінвест" офіційно заявляє, що всі підприємства групи відкрито та прозоро взаємодіють із будь-якими контролюючими органами, зокрема для спростування неправдивої інформації про невиконання податкових зобов'язань. Усі документи, які запитують правоохоронні органи, надавалися добровільно та продовжують надаватися у максимально стислі терміни.

Група "Метінвест" оперативно та повною мірою відповідає на всі запити, надає документи та інформацію, що є прямим свідченням прозорого ведення бізнесу. "Метінвест" підтримує публічну позицію та закликає правоохоронні органи утриматися від незаконних дій і припинити тиск на підприємства групи через нібито "неправильно розраховані податкові відрахування", що шкодить бізнес-партнерству компанії та України загалом, резюмується в заяві.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відмовилася прокоментувати ситуацію агентству "Інтерфакс-Україна".

"Поки що нічого коментувати. Тривають слідчі дії", - сказала вона в кулуарах зустрічі з приводу 30-річчя Американської торговельної палати.

Як повідомлялося, група "Метінвест" з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств у 2021 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків і зборів, що у 2,4 раза більше, ніж у 2020 році.

Водночас найбільша виплата – податок на прибуток. Минулого року українські підприємства "Метінвесту" разом з асоційованими та спільними підприємствами поповнили державний та місцеві бюджети на майже 33 млрд грн, що більш ніж ушестеро перевищує позаторічний показник.

Друга за величиною сума платежів – єдиний соціальний внесок, виплати якого 2021 року зросли на 10% порівняно з 2020 роком – до 5,7 млрд грн.

Замикає трійку найбільших відрахувань податок на доходи фізичних осіб. Минулого року група "Метінвест" разом з асоційованими та спільними підприємствами сплатила до скарбниці України 5,2 млрд грн, що на 11% більше за аналогічні виплати 2020 року.

Водночас плата за користування надрами зросла на третину проти позаминулого року – до 2,9 млрд грн.

Суттєвими джерелами наповнення державного та місцевих бюджетів в Україні у 2021 році також стали екологічний податок – 894 млн грн та плата за землю – 857 млн грн.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що минулий рік став рекордним за сумою сплачених податків за всю історію існування "Метінвесту".

"Метінвест" у 2020 році збільшив виплату податків та зборів на 5% порівняно з 2019 роком – до 22,1 млрд грн. Водночас за 15 років роботи група перерахувала до бюджетів усіх рівнів 165 млрд грн.

На початку поширення коронавірусу "Метінвест" відмовився від податкових канікул, наданих бізнесу. Сума податків, виплачених підприємствами групи до місцевих бюджетів у пільговий період, перевищила 50 млн грн (податок на землю та податок на нерухомість). Це також дало змогу містам забезпечувати лікарні всім необхідним, виплачувати зарплату працівникам комунальних підприємств та вживати протиепідемічних заходів.

Основними акціонерами Metinvest B.V. є група "СКМ" (71,24%) та група "Смарт-Холдинг" (23,76%), що спільно керують компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #сбу #метінвест #обшуки
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