ЄК дасть висновок на висновки регулятора ФРН щодо сертифікації "Північного потоку 2", не виключає санкцій

Європейську комісію насамперед цікавить, щоб "Північний потік 2" відповідав законодавству ЄС, однак у ситуації напруженості навколо України не виключено, що газопровід може підпасти під санкції, стверджують у Брюсселі.

"Північний потік 2" - це проєкт, який не мав економічної підтримки з боку європейських фондів. На наш погляд, це проєкт, який, якщо буде завершений, має дотримуватися європейського законодавства, зокрема директиви щодо газу", - повідомив у вівторок на брифінгу в Брюсселі офіційний представник ЄК Тім Макфі.

"Відповідальним за це є німецький регулятор. Триває процес, під час якого очікується низка документів. Ми (ЄК) дамо наш висновок після отримання деяких елементів цього досьє, щоб перевірити відповідність проєкту європейському законодавству. Ось під таким кутом розглядається "Північний потік 2", – сказав прессекретар.

Він ухилився від прямої відповіді на запитання, як має намір реагувати Єврокомісія на газопровід "Північний потік 2" в умовах української кризи.

Водночас керівник служби офіційних представників ЄК Ерік Мамер нагадав, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, відповідаючи на запитання про можливість поширення санкцій ЄС на "Північний потік 2", "висловилася дуже ясно, що жодних заходів не виключено у плані санкцій".