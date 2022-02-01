Події

07:50 01.02.2022

"Київтеплоенерго" відсторонило від роботи майже 400 невакцинованих працівників, що не порушило безперервного теплопостачання столиці

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"Київтеплоенерго" відсторонило від роботи майже 400 невакцинованих працівників, що не порушило безперервного теплопостачання столиці

КП "Київтеплоенерго" (КТЕ) з 31 січня відсторонило від роботи 382 невакцинованих співробітників, або 4% із загальної чисельності персоналу підприємства 9,3 тис. осіб, що не позначилося на безперервному теплопостачанні Києва, повідомляється в пресрелізі компанії в понеділок.

"КП "Київтеплоенерго", як і інші комунальні підприємства столиці, було попереджено про вимоги наказу Міністерства охорони здоров'я про усунення невакцинованих працівників від виконання обов'язків. Відповідно, за цей час були здійснені всі можливі заходи щодо інформування та вакцинації персоналу, які не суперечили чинному закону та не мали ознак порушення конституційних прав і свобод громадян", – зазначено у повідомленні.

За інформацією КТЕ, наразі 90% співробітників підприємства із загальної кількості персоналу 9,3 тис. осіб отримали "зелений" сертифікат. Зокрема у найбільшому структурному підрозділі підприємства "Київські теплові мережі" вакциновано 93% із 5,5 тис. осіб.

"Київтеплоенерго" заздалегідь розробило план заміщення оперативного невакцинованого персоналу на підприємстві загалом та у СП "Київські теплові мережі" зокрема. Ми змінили графіки роботи та перерозподілили обов'язки. Тому усунення працівників без "зеленого" сертифікату не вплине на стабільність теплопостачання та терміни усунення аварійних пошкоджень обладнання та мереж", – зазначив директор СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго" Василь Деревицький, слова якого наведені у пресрелізі.

КП "Київтеплоенерго" забезпечує 90% потреб Києва у теплі та майже 60% - в електроенергії. Підприємство повністю належить Києву, є оператором системи централізованого теплопостачання міста, що складається з двох великих газових ТЕЦ, 15 великих, 168 малих і середніх котелень, 2800 км теплових мереж, понад 9400 теплових пунктів та сміттєспалювального заводу "Енергія".

 

 

Теги: #вакцинація #київтеплоенерго
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