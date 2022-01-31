Данілов обговорив із міністром оборони Канади подальше поглиблення співпраці у сфері кібербезпеки

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов провів зустріч із Міністерством національної оборони Канади Анітою Ананд у рамках її візиту до України, повідомляє пресслужба РНБО.

"Під час зустрічі сторони обговорили актуальну безпекову ситуацію у світі та регіоні з огляду на ескалацію російської гібридної агресії, зокрема у зв’язку із майбутнім проведенням спільних російсько-білоруських військових навчань поблизу кордонів України. Також сторони обговорили подальші напрями поглиблення українсько-канадської співпраці", - зазначається в повідомленні.

Данілов висловив подяку канадській стороні за всебічну підтримку України та надану практичну допомогу.

"Ми вдячні канадському уряду, прем’єр-міністру пану Джастіну Трюдо, всьому канадському народу за цю допомогу", - зазначив він у контексті рішення Канади про виділення негайної підтримки Україні, продовження операції UNIFIER на три роки та збільшення чисельності особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.

Данілов також нагадав, що ситуація із безпекою на кордоні з РФ залишається складною.

"Наша держава готова до будь-якого розвитку подій", - сказав він, зазначивши, що з 1 січня 2022 року введено в дію та виконується закон України "Про основи національного спротиву".

Він звернув увагу канадської сторони на той факт, що російська агресія, окрім військової складової, включає також кібернетичну, енергетичну та інформаційну.

"Для них внутрішня дестабілізація нашої країни – завдання номер один. А паніка – це сестра поразки - зазначив він. - Серед улюблених дезінформаційних наративів, які останнім часом роздмухуються РФ, - це начебто засилля в Україні так званих ультраправих націоналістів", – зазначив він.

Данілов наголосив на важливості допомоги Україні у протидії гібридній агресії РФ з боку "справжніх друзів і партнерів, одним із яких для нас є Канада".

"Нам потрібна зброя для захисту, адже це питання захисту демократії", - додав він.

У свою чергу, Ананд запевнила у непохитності позиції канадської сторони щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

"Канада підтримувала і підтримуватиме Україну", - зазначила вона, наголосивши на готовності надавати Україні всебічну допомогу.