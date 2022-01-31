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21:09 31.01.2022

Лондон до 10 лютого підготує нові санкції щодо РФ у разі її вторгнення до України

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Лондон до 10 лютого підготує нові санкції щодо РФ у разі її вторгнення до України

Велика Британія до 10 лютого готова запровадити пакет санкцій щодо Росії на випадок її подальших кроків щодо вторгнення в Україну, заявила в понеділок глава британського МЗС Ліз Трасс.

"Цей пакет санкцій, який ми розробляємо у законодавчому порядку, буде готовий до 10 лютого, тому ми зможемо вводити широкомасштабні санкції у різних категоріях, які справді зачіпають будь-кого, хто надає стратегічну чи економічну підтримку російській владі", - сказала Трасс, виступаючи у британському парламенті.

Раніше Трасс заявила, що у разі нападу РФ на Україну британські санкції щодо Москви будуть направлені проти осіб, пов'язаних із російською владою. За її словами, це буде "найжорсткіший санкційний режим проти Росії", який будь-коли вводив Лондон.

"Особам усередині та навколо Кремля ніде буде втекти (від санкцій - ІФ)", - зазначила вона.

За словами Трасс, Лондон готує законопроект, згідно з яким у нього будуть повноваження на запровадження санкцій щодо тих, хто "підтримує російські агресивні дії проти України або має важливе значення для Кремля".

Глава МЗС заявила, що Велика Британія буде готова запровадити санкції, які стосуватимуться компаній, пов'язаних з російською державою, а також їхніх власників. За її словами, заходи "вдарять у найболючіші місця" російських стратегічних інтересів.

 

 

Теги: #готовність #британія #санкції #росія
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