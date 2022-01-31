Події

19:20 31.01.2022

США готові будь-якої миті розгорнути війська у Східній Європі

2 хв читати
США готові будь-якої миті розгорнути війська у Східній Європі

США можуть ще деякий час тримати свої війська у стані бойової готовності, але загалом готові будь-якої миті розмістити їх у Східній Європі, заявила в понеділок постпред США при НАТО Джуліан Сміт.

"Готові розгорнути війська будь-якої миті", - заявила Сміт в інтерв'ю телеканалу Bloomberg TV.

За її словами, США можуть тримати свої сили в режимі бойової готовності "ще якийсь час".

Вона зазначила, що Вашингтон продовжує підтримувати діалог із Москвою, незважаючи на проблемні стосунки зараз.

Сміт також заявила, що США звертаються із проханням до країн Європи збільшити витрати на оборону на тлі ситуації навколо України.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що має намір незабаром направити додаткових військових на територію країн НАТО у Східній Європі. Як повідомляли західні ЗМІ, Байден пояснив, що зробить це "у недалекій перспективі".

Минулого тижня Пентагон повідомив, що привів у стан підвищеної готовності 8,5 тис. військових якраз на випадок, якщо потрібно буде перекинути їх до Європи у зв'язку з напруженою обстановкою навколо України.

Як повідомляв представник Міноборони США Джон Кірбі, кілька повітряно-десантних дивізій армії США входять до числа військових підрозділів, приведених у стан підвищеної бойової готовності для можливого розгортання у Східній Європі у разі загострення ситуації в Україні.

Наразі заплановано, що 8,5 тис. американських військовослужбовців увійдуть до складу сил швидкого реагування НАТО чисельністю 40 тис. Вони є об'єднаною оперативною групою військ дуже високого ступеня боєготовності, бойових літаків, кораблів і сил спеціальних операцій.

Американські підрозділи були "повідомлені, але не активовані". Вони будуть спрямовані на східний фланг НАТО, а не в Україну, яка не є членом альянсу, сказав Кірбі.

Він зазначив, що зараз на території України вже розміщено близько 200 бійців національної гвардії, які перебувають у Західній Україні, далеко від східного кордону. До їх завдання входить навчання та консультування українських військових.

 

 

Теги: #готовність #сша #європа #війська
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:08 31.01.2022
РФ має намір збільшити кількість військових на білорусько-українському кордоні до понад 30 тис. - постпред США при ООН

РФ має намір збільшити кількість військових на білорусько-українському кордоні до понад 30 тис. - постпред США при ООН

15:49 31.01.2022
Київ хоче мати детальнішу інформацію щодо заяви РФ про відведення частини військ Західного військового округу

Київ хоче мати детальнішу інформацію щодо заяви РФ про відведення частини військ Західного військового округу

07:32 31.01.2022
Адміністрація США поінформує сенат США щодо ситуації навколо України

Адміністрація США поінформує сенат США щодо ситуації навколо України

07:08 31.01.2022
Демократи та республіканці у сенаті США близькі до погодження санкційного пакета проти РФ на випадок її вторгнення в Україну

Демократи та республіканці у сенаті США близькі до погодження санкційного пакета проти РФ на випадок її вторгнення в Україну

06:58 30.01.2022
Транспортні літаки США та Британії у січні здійснили не менше 15 рейсів до України для доставки зброї

Транспортні літаки США та Британії у січні здійснили не менше 15 рейсів до України для доставки зброї

11:42 29.01.2022
Запаси газу в Європі впали нижче 40% – ринок витрачає запаси, щоб скоротити дорогий імпорт

Запаси газу в Європі впали нижче 40% – ринок витрачає запаси, щоб скоротити дорогий імпорт

09:00 29.01.2022
Санкції США проти РФ за Україну будуть спрямовані на зниження промислового потенціалу Росії

Санкції США проти РФ за Україну будуть спрямовані на зниження промислового потенціалу Росії

08:08 29.01.2022
Міністр оборони США обговорив ситуацію навколо України із колегами з Німеччини та Франції

Міністр оборони США обговорив ситуацію навколо України із колегами з Німеччини та Франції

07:55 29.01.2022
США націлені на проведення 31 січня засідання РБ ООН щодо України

США націлені на проведення 31 січня засідання РБ ООН щодо України

07:52 29.01.2022
Байден заявив, що почне перекидати додаткові війська до європейських країн НАТО

Байден заявив, що почне перекидати додаткові війська до європейських країн НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Делегація РФ залишила засідання Ради безпеки ООН щодо України

Питання про терміни вступу України до НАТО залишається відкритим - Столтенберг

В ОП вітають, що у Кремлі заговорили про можливість зустрічі президентів України та РФ - Никифоров

Днями Україну відвідають прем'єр-міністри Великої Британії, Польщі, Нідерландів, а також глави дипломатій низки європейських держав - Кулеба

Штам коронавірусу "омікрон" виявлено у 20 регіонах України

ОСТАННЄ

Делегація РФ залишила засідання Ради безпеки ООН щодо України

Питання про терміни вступу України до НАТО залишається відкритим - Столтенберг

Постпред Франції при ООН: Подальші посягання Росією на суверенітет України матимуть величезні наслідки

Президент Естонії за посилення східного крила НАТО

Проїзд першою платною дорогою коштуватиме приблизно 8 євроцентів за км - "Укравтодор"

Правоохоронці затримали голову фракції "Довіра" у Полтавській облраді та його брата за вимагання

Посольство Австралії рекомендує своїм громадянам залишити Україну в найкоротші терміни

Прем'єр Канади заразився COVID-19, продовжить працювати з дому

Російські найманці порушили режим припинення вогню біля Пісків та Світлодарська, де постраждав мирний житель

Генпрокурор повідомила, що підписала підозру затриманому на хабарі депутату Кузьміних

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА