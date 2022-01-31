США готові будь-якої миті розгорнути війська у Східній Європі

США можуть ще деякий час тримати свої війська у стані бойової готовності, але загалом готові будь-якої миті розмістити їх у Східній Європі, заявила в понеділок постпред США при НАТО Джуліан Сміт.

"Готові розгорнути війська будь-якої миті", - заявила Сміт в інтерв'ю телеканалу Bloomberg TV.

За її словами, США можуть тримати свої сили в режимі бойової готовності "ще якийсь час".

Вона зазначила, що Вашингтон продовжує підтримувати діалог із Москвою, незважаючи на проблемні стосунки зараз.

Сміт також заявила, що США звертаються із проханням до країн Європи збільшити витрати на оборону на тлі ситуації навколо України.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що має намір незабаром направити додаткових військових на територію країн НАТО у Східній Європі. Як повідомляли західні ЗМІ, Байден пояснив, що зробить це "у недалекій перспективі".

Минулого тижня Пентагон повідомив, що привів у стан підвищеної готовності 8,5 тис. військових якраз на випадок, якщо потрібно буде перекинути їх до Європи у зв'язку з напруженою обстановкою навколо України.

Як повідомляв представник Міноборони США Джон Кірбі, кілька повітряно-десантних дивізій армії США входять до числа військових підрозділів, приведених у стан підвищеної бойової готовності для можливого розгортання у Східній Європі у разі загострення ситуації в Україні.

Наразі заплановано, що 8,5 тис. американських військовослужбовців увійдуть до складу сил швидкого реагування НАТО чисельністю 40 тис. Вони є об'єднаною оперативною групою військ дуже високого ступеня боєготовності, бойових літаків, кораблів і сил спеціальних операцій.

Американські підрозділи були "повідомлені, але не активовані". Вони будуть спрямовані на східний фланг НАТО, а не в Україну, яка не є членом альянсу, сказав Кірбі.

Він зазначив, що зараз на території України вже розміщено близько 200 бійців національної гвардії, які перебувають у Західній Україні, далеко від східного кордону. До їх завдання входить навчання та консультування українських військових.