Прем'єр Канади заразився COVID-19, продовжить працювати з дому

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у понеділок заявив, що у нього виявили коронавірус COVID-19, хвороба протікає легко, але тепер обов'язки він продовжуватиме виконувати з дому.

"Цього ранку я отримав позитивний тест на COVID-19. Я почуваюся добре і цього тижня продовжу працювати віддалено, дотримуючись рекомендацій органів охорони здоров'я", - написав Трюдо у своєму Twitter.

Він також закликав усіх жителів країни пройти вакцинацію проти коронавірусу та ревакцинацію.

Раніше в січні Трюдо заявляв, що влада країни забезпечила достатній запас вакцин проти COVID-19 для всіх канадців, які мають право на отримання третьої, а також четвертої дози препаратів.

У січні в країні зафіксували рекорд за кількістю людей, які були госпіталізовані з COVID-19 за добу. Офіційні особи заявляли, що через це може бути перевантажено систему охорони здоров'я.

Станом на 18 грудня минулого року 87,3% канадців віком 12 років і старше отримали по дві дози вакцини.

З початку пандемії у Канаді виявили понад 3 млн випадків зараження коронавірусною інфекцією, понад 33 тис. інфікованих померли.