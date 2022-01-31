В ОП вітають, що у Кремлі заговорили про можливість зустрічі президентів України та РФ - Никифоров

В Офісі президента України вітають, що у Кремлі почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів між президентами України та РФ, повідомив речник глави Української держави Сергій Никифоров.

"Ми вітаємо, що в Кремлі нарешті почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів і заговорили про можливість зустрічі президентів (України та Росії - ІФ)", - розповів Никифоров у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він також додав, що на сьогодні в календарі президента України Володимира Зеленського немає візиту до Китаю на зимові Олімпійські ігри.

"Найближчими днями у президента заплановані зустрічі в Києві: з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Це наразі вкрай необхідно для консолідації міжнародної підтримки навколо нашої країни", - Сказав Никифоров.

Як повідомлялося, 28 січня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що зустріч президентів України та РФ може відбутися у Москві, Сочі чи Санкт-Петербурзі з метою обговорення двосторонніх відносин. При цьому обговорення питань урегулювання ситуації на Донбасі, як зазначив Лавров, має відбуватися у Тристоронній контактній групі.

Пізніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що не виключає зустрічі лідерів України та РФ на зимовій Олімпіаді в Пекіні.