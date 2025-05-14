Інтерфакс-Україна
Події
12:38 14.05.2025

У Кремлі поки що не готові назвати склад російської делегації на переговорах з Україною в Стамбулі

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Кремль поки що не готовий назвати склад російської делегації на переговорах з Україною в Стамбулі, оскільки Володимир Путін поки що не давав відповідних вказівок, заявив його прессекретар Дмитро Пєсков.

"Ні, в цьому плані нічого не змінилося. Ми це зробимо, коли отримаємо відповідну вказівку від президента. Поки такої вказівки не було", - наводять слова Пєскова росЗМІ.

Водночас він зазначив: "Я можу ще раз підтвердити, що все сказане президентом у заяві 11 травня, у нічній заяві 11 травня, все зберігає свою актуальність. Справді, російська делегація чекатиме на українську делегацію в Стамбулі 15 травня в четвер, тобто завтра".

Теги: #кремль #стамбул #делегація

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