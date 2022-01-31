Завершено протиаварійні роботи в костелі св. Миколая в Києві

Протиаварійні роботи в постраждалому від пожежі Костелі св. Миколая у Києві завершено, наступний етап – реставрація внутрішнього оздоблення.

Як повідомив засновник юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм, вартість першого етапу робіт у костелі становила 21,5 млн грн. Кошти були зібрані представниками бізнесу та благодійниками.

"Крім того, бізнес створив БО "Фонд костелу св. Миколая", на якому ще залишилося трохи більше ніж 8 млн грн. Детальніше про ці кошти і куди вони підуть, напишу згодом", - повідомив Найєм у Facebook.

Згідно з пресрелізом фонду, в будівлі костелу відчищено сажу, відновлено вікна, підлогу, демонтовано навісні аварійні конструкції, відремонтовано електромережу та систему пожежогасіння, запущено систему опалення.

Як повідомлялося з посиланням на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, протиаварійні роботи в костелі виконає ТОВ "Укрспецреставрація".

Пожежа в костелі Св. Миколи в Києві сталася ввечері 3 вересня 2021 року, найбільше постраждав орган. За словами Ткаченка, орган потребував ремонту, але роботи ускладнювала невизначеність перебування в будівлі костелу Будинку органної музики.