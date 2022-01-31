Заступника голови КМДА підозрюють у заподіянні шкоди екології ртуттю, сума збитку - 40 млрд грн

Столичні правоохоронці повідомили про підозру одному з заступників голови Київської міської державної адміністрації, а також колишньому ліквідатору ВАТ "Радикал" за фактом ухилення від проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами, відновлювальних заходів із ліквідації наслідків екологічного забруднення, що спричинило тяжкі наслідки.

"Один із заступників голови КМДА з 2014 року є головою міжвідомчої робочої групи з розв’язання екологічних проблем ВАТ "Радикал", також на нього покладено обов’язки у сфері цивільного захисту та охорони навколишнього середовища. Упродовж 2014-2021 років на території заводу "Радикал" не проведено жодного заходу, спрямованого на ліквідацію наслідків екологічного забруднення, а також демеркуризації цієї території. Загальний обсяг ртуті та ртутьвмісних речовин на цій території сягає близько 200 тис. тонн", - ідеться в повідомленні прес-служби Офісу генерального прокурора України, оприлюдненому в понеділок.

Внаслідок забруднення небезпечними відходами території заводу та тривалого непроведення будь-яких заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків екологічного забруднення, екології завдано збитків розміром понад 40 млрд грн.

"Крім того, в межах цього самого провадження прокуратура водночас повідомила про підозру колишньому ліквідатору ВАТ "Радикал", на якого покладався обов’язок відновити платоспроможність підприємства та вжити заходів із демеркуризації його території та майна", - наголошують в ОГП.

В Офісі генпрокурора не називають ім'я заступника голови КМДА, якому повідомлено про підозру, проте джерело агентства в правоохоронних органах повідомило, що йдеться про Петра Пантелеєва.

Згодом цю інформацію підтвердили в Київській міській державній адміністрації.

"Сьогодні вранці, 31 січня, заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву вручено підозру у справі приватного підприємства "Радикал", що раніше було державним підприємством. Правоохоронці прийшли вранці близько 8:00 додому до заступника голови КМДА", - йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.