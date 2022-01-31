31 січня: Яке сьогодні свято

31 січня у світі відзначають День ювеліра та День зебри, в Україні – день народження Київнаукфільму (з 2015 - Національної кінематеки України), православна церква вшановує пам'ять святителів Афанасія та Кирила, а у буддистів - свято Дугжууба, особливий обряд очищення напередодні нового року.

Цього дня, 1729 року в Стамбулі видано першу друковану книгу з арабським шрифтом. У 1865 році з'явилася оковита: Дмитро Менделєєв захистив свою відому докторську дисертацію "Про сполучення спирту з водою". В 1829 відбулися перші змагання на лижному трампліні Холменколлен в Осло. А в 1893 році "Кока-Кола" зареєструвала свій товарний знак.

Міжнародний день зебри

31 січня – Міжнародний день зебри. Забарвлення цих незвичайних тварин справжня загадка. Вчені так і не дійшли спільної думки про те, яким чином у ході еволюції зебри набули такого кольору, і яку функцію він виконує.

Смугастий візерунок унікальний для кожної тварини, завдяки йому, а також відмінному зору та пам'яті зебри можуть упізнавати один одного.

Дивлячись на ці смужки, складно визначити, чи зебра чорна в білу смужку або біла з чорними смужками. Дослідження довели, що основний фоновий колір зебри – чорний.

Існує три види зебр: бурчеллова, зебра Греві та гірська. У гірської зебри ширші чорні смужки, зебра Греві трохи перевершує інших смугастих коней за розміром, вона вважається найбільшою представницею кінських, а бурчеллова зебра має більш рідкісні смужки.

На жаль, сьогодні ці прекрасні тварини потребують захисту, популяція гірських та зебр Греві знижується і перебуває під загрозою зникнення.

Всесвітній день ювеліра

Історія ювелірної майстерності налічує багато століть, а батьківщиною цього мистецтва вважається Стародавня Греція. Саме тут колись уперше з'явилися прикраси, виготовлені з дорогоцінних металів і каміння, перлів. Пізніше ювелірну справу опанували й інші народи. У нас перші згадки про ювелірне мистецтво належать ще до часів зародження Київської Русі.

Професія ювеліра почесна та дуже складна. Наприклад, для ювелірного майстра важливо володіти насамперед чималим терпінням і старанністю, а також величезними професійними знаннями і до того ж добрим художнім смаком. Ну і, звичайно ж, не обійтися ювеліру без високої точності та акуратності, не дарма ж про найкращі роботи завжди кажуть, що вони "ювелірні".

Дату святкування обрали у зв'язку з тим, що саме у січні ювеліри реєструють свої тавра.

Церковне свято

31 січня православна церква за церковним календарем вшановує пам'ять Афанасія Великого. Один із грецьких отців Церкви, що належав до Олександрійської школи патристики, Архієпископ Олександрійський, наступник єпископа Олександра був відомий як один із найбільш енергійний супротивник аріанства. До 350 року він залишився єдиним єпископом неаріанського спрямування у східній половині Римської імперії.

Афанасія Олександрійського, який протистояв впливовому аріанському духовенству і чотирьом імператорам, кілька разів виганяли з кафедри, він побував у засланні, в бігах і в'язниці, був відомий як Athanasius contra mundum – Афанасій проти всього світу.

У 335 році Афанасій був засуджений Тирським собором за обвинуваченням у причетності до вбивства мелетіанського єпископа Арсенія і засланий до Тира, був повернутий з вигнання після смерті імператора Костянтина в 337 році. Під час заслання познайомився зі святителем Серватієм, який став одним із його захисників у суперечках із аріанами на Сардикійському соборі.

Повторно вигнаний з Олександрії у 340 році. Повернувся на олександрійську кафедру після смерті олександрійського єпископа Григорія у 345 році. Засуджений Міланським собором 356 року, після чого втік з Олександрії до верхнього Єгипту, де ховався до смерті імператора Констанція 361 року.

Імператор Юліан, наступник Констанція, оголосив про свободу віросповідання, зрівняв, зокрема, язичництво та усі гілки християнства; Афанасій, який скористався цим рішенням, повернувся до Олександрії. Але 364 року, після смерті Юліана до влади прийшов імператор Валент, який видав едикт про вигнання єпископів, засланих Констанцієм. Афанасій, побоюючись переслідування, знову втік з Олександрії, проте через чотири місяці едикт скасували, і Афанасій повернувся до Олександрії, де займав єпископську кафедру до кінця своїх днів.

Також сьогодні віряни вшановують пам'ять преподобних Кирила та Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького.

У благочестивої пари вже був син Стефан, коли Бог дарував їм ще одного сина, Варфоломія, у майбутньому преподобного Сергія Радонезького. Ще до народження Варфоломія Господь явив знамення Свого благовоління майбутньому подвижнику.

Дугжууба (ритуал очищення)

Дугжууба - особливий обряд очищення напередодні нового року. З давніх-давен народи, які сповідують буддизм, дуже серйозно до нього ставилися.

Дугжууба проводиться в 29-й місячний день напередодні першого весняного молодика. У цей час у родинах відбуваються останні приготування до Нового року — найголовнішого свята. Варто зауважити, що, наприклад, у бурятів і монголів Сагаалган (Новий рік, Білий місяць) — єдине свято на рік, на відміну від європейського календаря, свято як час веселощів, офіційних вихідних, подарунків і побажань. Новий рік є загальним днем народження у китайців, корейців, японців, монголів і тибетців, саме від Нового року збільшувався вік кожного.

Обряд Дугжууба —також своєрідний обряд очищення — спеціальний ритуал усунення всіх перешкод, очищення від усього поганого для того, щоб у новому році людина здобула благополуччя, відчувала щастя, мир і спокій.

Ще цього дня:

1924 – На 2-му з'їзді Рад СРСР було затверджено остаточну редакцію першої конституції СРСР.

1950 - Президент США Гаррі Трумен публічно оголосив про підтримку проекту розробки водневої бомби, зброї, яка теоретично в сотні разів потужніша за атомні бомби, скинуті американцями на Хіросіму і Нагасакі під час Другої Світової війни.

1961 - США здійснили запуск космічної ракети з шимпанзе Гем на борту. Ракета мала швидкість 8000 км/год та піднялася на висоту 250 км над Землею. Шимпанзе повернулася живою та неушкодженою.

1989 – Було закрито американське посольство у Кабулі, Афганістан.

1999 - Вийшла перша частина культової серії ігор Silent Hill.

2000 – Після зльоту з міжнародного аеропорту Абіджана (Кот-д'Івуар) зазнав катастрофи кенійський аеробус A310, загинуло 169 людей.

2003 - Легалізація гомосексуальних шлюбів у Бельгії.

2020 – Вихід Великої Британії з Європейського Союзу (Brexit).

Іменини: Володимир, Дмитро, Іларіон, Єфрем, Кирило, Ксенія, Марія, Маркіян, Максим, Марк, Микола, Михайло, Оксана, Олексій, Омелян, Єфрем, Сергій, Герасим.