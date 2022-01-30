Події

20:48 30.01.2022

Кулеба подякував главі МЗС Великої Британії Трасс за рішення ввести проти РФ масштабні санкції

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Кулеба подякував главі МЗС Великої Британії Трасс за рішення ввести проти РФ масштабні санкції

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував своїй британській колезі Ліз Трасс за рішення ввести проти Російської Федерації масштабні санкції.

"Вдячний моїй британській колезі та другу Ліз Трасс за її рішучу позицію. Такі заходи, як санкції проти російських фінансових інтересів у Великій Британії, можуть вдарити по хворому місцю Росії", - написав Кулеба в мікроблозі Тwitter у неділю ввечері.

За його словами, Велика Британія продовжує демонструвати лідерство у глобальних зусиллях зі стримування Росії від подальшої агресії.

Раніше глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що британський уряд протягом наступного тижня внесе на розгляд парламенту законопроект, який уможливить, у разі необхідності, запровадження масштабних санкцій проти РФ.

 

 

Теги: #британія #вдячність #санкції #україна
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