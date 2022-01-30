Українські вогнеметники пройшли курс підготовки в районі ООС

Українські вогнеметники пройшли курс тактичної підготовки з бойовою стрільбою безпосередньо в районі проведення Операції об'єднаних сил на сході України.

Як повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook з посиланням на дані мобільної пресгрупи ОТУ "Північ" у неділю, навчання велися на одному з полігонів Луганської області.

"Навіть досвідчені вогнеметники позитивно відгукуються про подібні курси підготовки. Кажуть, зараз в українському війську чи не кожен солдат може опанувати величезну кількість вітчизняного та іноземного озброєння, пройшовши відповідну підготовку з інструкторами", - йдеться у повідомленні.