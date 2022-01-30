Події

19:20 30.01.2022

Українські вогнеметники пройшли курс підготовки в районі ООС

1 хв читати
Українські вогнеметники пройшли курс підготовки в районі ООС

Українські вогнеметники пройшли курс тактичної підготовки з бойовою стрільбою безпосередньо в районі проведення Операції об'єднаних сил на сході України.

Як повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook з посиланням на дані мобільної пресгрупи ОТУ "Північ" у неділю, навчання велися на одному з полігонів Луганської області.

"Навіть досвідчені вогнеметники позитивно відгукуються про подібні курси підготовки. Кажуть, зараз в українському війську чи не кожен солдат може опанувати величезну кількість вітчизняного та іноземного озброєння, пройшовши відповідну підготовку з інструкторами", - йдеться у повідомленні.

 

 

 

Теги: #оос #навчання
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:28 30.01.2022
Український військовий отримав поранення біля Станиці Луганської

Український військовий отримав поранення біля Станиці Луганської

07:21 30.01.2022
Минулої доби і з початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші

Минулої доби і з початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші

18:24 29.01.2022
Від початку поточної доби на Донбасі зберігається режим тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби на Донбасі зберігається режим тиші – штаб ООС

14:12 29.01.2022
У Херсонській області відбулися навчання артилерійських підрозділів гаубиць "Мста-Б"

У Херсонській області відбулися навчання артилерійських підрозділів гаубиць "Мста-Б"

07:41 29.01.2022
Минулої доби і з початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші

Минулої доби і з початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші

07:28 29.01.2022
В Естонії розпочнуться навчання бойової групи НАТО

В Естонії розпочнуться навчання бойової групи НАТО

19:11 28.01.2022
Із початку поточної доби на Донбасі зберігається режим тиші

Із початку поточної доби на Донбасі зберігається режим тиші

07:26 28.01.2022
За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, українські військові не постраждали

За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, українські військові не постраждали

18:12 27.01.2022
Російські найманці на Донбасі один раз порушили умови перемир'я, втрат серед українських військовослужбовців немає

Російські найманці на Донбасі один раз порушили умови перемир'я, втрат серед українських військовослужбовців немає

17:06 27.01.2022
В Естонії відбудуться зимові навчання бойової групи НАТО

В Естонії відбудуться зимові навчання бойової групи НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Український військовий отримав поранення біля Станиці Луганської

Лондон не виключає будь-які варіанти допомоги Україні, якщо на неї нападе Росія - МЗС

Чотирнадцять людей постраждали внаслідок перекидання рейсового автобуса "Харків-Слупськ" на Львівщині

Чотири людини загинули, одну госпіталізовано внаслідок ДТП у Черкаській області

В Україні за добу виявили 24 508 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужали 3 145 людей, 94 померли

ОСТАННЄ

Глава британського МЗС має намір незабаром відвідати Україну

Кулеба закликав російську владу до виведення ЗС РФ, зосереджених уздовж кордонів з Україною, та продовження дипломатичного діалогу

Лондон наступного тижня внесе законопроєкт, що зробить можливими масштабні санкції проти РФ

У Білорусі оновлено добовий рекорд захворюваності на COVID-19

Глава МЗС Франції впевнений у відсутності розбіжностей між членами ЄС щодо реакції на російську агресію

У Славському зупинилася канатна дорога, з неї зняли сімох туристів

В Україну прибула міністр оборони Канади

У Карпатах у неділю та понеділок висока небезпека сходження лавин

В Україні очікується відлига, місцями пройде мокрий сніг

У ситуації з Україною Росія повинна вибрати між перетворенням на державу дисбалансу або учасника деескалації - глава МЗС Франції

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА