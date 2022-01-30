Італія продовжила до 15 березня заборону на в'їзд навіть для вакцинованих українців

Уряд Італії продовжив заборону на в'їзд в країну для українців до 15 березня. Водночас заборона стосується і тих громадян, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19, повідомляється в Телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.

За даними відомства, для в'їзду в Іспанію вакцинованим особам, у яких від останньої дози минуло більше 270 днів, з 1 лютого необхідно мати в сертифікаті інформацію про наявність "бустерної" дози.

Із 16 лютого Філіппіни відкривають кордони для повністю вакцинованих мандрівників, проте скорочують терміни дії ПЛР-тестування з 72 до 48 годин.