Події

10:41 30.01.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 372,5 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 372,5 млн

Число зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок неділі досягло 372 млн 510 тис.413, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Із початку поширення вірусу в світі після зараження COVID-19 померли 5 млн 658 тис.

До числа країн з понад 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія і Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих зберігають США, де виявлено 74 млн 235 тис. 709 інфікованих COVID-19, кількість летальних випадків становить 883 тис. 934.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 41 млн 92 тис. 522, а число померлих від наслідків зараження вірусом – 494 тис. 91.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 перебуває Бразилія, де заразилися 25 млн 256 тис.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок неділі 728,2. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 715 осіб, Індії – 353, Бразилії – 2 тис. 915.

Теги: #covid_19 #світ
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