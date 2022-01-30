Чотири людини загинули, одну госпіталізовано внаслідок ДТП у Черкаській області

Чотири людини загинули, ще одна постраждала внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в неділю вранці в Черкаському районі (Черкаська обл.)

"30 січня близько 5:30 поблизу с.Тубільці Черкаського району внаслідок зіткнення з деревом легкового автомобіля загинули 4 людини і 1 людина постраждала (стан важкий, госпіталізовано в лікарню)", – йдеться в повідомленні на сайті відомства в неділю вранці.

Від ДСНС для деблокації залучалося 7 осіб та 2 од. техніки.