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14:01 29.01.2022

Щорічно в День пам'яті Героїв Крут найкращих курсантів відзначатимуть грошовою премією від президента України - Зеленський

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Щорічно в День пам'яті Героїв Крут найкращих курсантів відзначатимуть грошовою премією від президента України - Зеленський

Найкращі курсанти військових навчальних закладів України будуть в День пам'яті Героїв Крут щорічно, починаючи з поточного року, отримувати грошові премії від президента України, повідомляє прес-служба глави держави.

"Сьогодні деякі з вас стануть першими, хто отримає цю премію. Я впевнений, що ви точно готові в майбутньому захищати Україну і точно не заради грошей. Але ви маєте знати: ваша держава вас цінує", - заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з курсантами та ліцеїстами військових навчальних закладів у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна в суботу.

Президент вручив першим курсантам і ліцеїстам сертифікати на грошову премію та цінні подарунки за успіхи в навчанні.

Глава держави зазначив, що розмір премії встановили такий, щоб її вистачило, зокрема, на подарунки рідним, близьким, командирам і бойовим побратимам.

Теги: #зеленський #курсанти #премії
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