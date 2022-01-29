Події

12:12 29.01.2022

Фільм українки Горбач "Клондайк" здобув нагороду на кінофестивалі Sundance2022

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Фільм українки Горбач "Клондайк" здобув нагороду на кінофестивалі Sundance2022

Українська режисер Марина Ер Горбач отримала нагороду за стрічку "Клондайк" на кінофестивалі Sundance2022 в категорії "Світове художнє кіно (драма)", повідомляє "Громадьске" в Телеграмі.

У фільмі йдеться про війну на Донбасі та авіакатастрофу малайзійського Боїнга MH17.

Також нагороду фестивалю отримав датсько-українсько-шведський документальний фільм "A House Made Of Splinters" (Будинок з уламків) режисер Симон Леренг Вільмонт.

Кінофестиваль "Санденс" (Sundance Film Festival) — Національний американський кінофестиваль незалежного кіно. Проводиться з 1985 р.

Теги: #нагорода #sundance #фільм #кінофестиваль
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