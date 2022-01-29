Зеленський про можливе повномасштабне вторгнення РФ в Україну: "У такий непростий час дуже важливо виважено добирати слова, щоб не нашкодити"

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з іноземними журналістами закликав не нагнітати паніку та "добирати слова, щоб не нашкодити" у разі можливого повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Іноземні журналісти, які сьогодні прибули до Києва, мали змогу переконатися, що на вулицях наших мирних міст спокійно – немає паніки, танків чи мобілізації. У такий непростий час дуже важливо виважено добирати слова, щоб не нашкодити", - написав Зеленський у Telegram-каналі.

Він зазначив, що Україна очікує від міжнародних партнерів підтримки та насамперед особистої присутності, безпеки, інвестицій та посилення економічної стійкості.

"Але найголовніше – віри в нашу державу. Нам потрібна єдність народу та впевненість у нашій армії", - наголосив глава держави.

Зеленський переконаний, що "разом ми збережемо мир і змусимо гармати мовчати".