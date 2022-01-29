Події

08:13 29.01.2022

Зеленський про можливе повномасштабне вторгнення РФ в Україну: "У такий непростий час дуже важливо виважено добирати слова, щоб не нашкодити"

1 хв читати
Зеленський про можливе повномасштабне вторгнення РФ в Україну: "У такий непростий час дуже важливо виважено добирати слова, щоб не нашкодити"

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з іноземними журналістами закликав не нагнітати паніку та "добирати слова, щоб не нашкодити" у разі можливого повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Іноземні журналісти, які сьогодні прибули до Києва, мали змогу переконатися, що на вулицях наших мирних міст спокійно – немає паніки, танків чи мобілізації. У такий непростий час дуже важливо виважено добирати слова, щоб не нашкодити", - написав Зеленський у Telegram-каналі.

Він зазначив, що Україна очікує від міжнародних партнерів підтримки та насамперед особистої присутності, безпеки, інвестицій та посилення економічної стійкості.

"Але найголовніше – віри в нашу державу. Нам потрібна єдність народу та впевненість у нашій армії", - наголосив глава держави.

Зеленський переконаний, що "разом ми збережемо мир і змусимо гармати мовчати".

 

 

 

Теги: #рф #зеленський #вторгнення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:46 28.01.2022
Україна за превентивні санкції проти РФ, застосовувати санкції "після" нечесно - Зеленський

Україна за превентивні санкції проти РФ, застосовувати санкції "після" нечесно - Зеленський

18:49 28.01.2022
Евакуація сімей дипломатів низки країн із Києва - помилка, вважає Зеленський

Евакуація сімей дипломатів низки країн із Києва - помилка, вважає Зеленський

18:45 28.01.2022
Майже 30 співробітників посольства РФ у США до 30 січня залишать Вашингтон за розпорядженням Держдепу - посол Антонов

Майже 30 співробітників посольства РФ у США до 30 січня залишать Вашингтон за розпорядженням Держдепу - посол Антонов

18:30 28.01.2022
Я хотів би, щоб у нас був переговорний майданчик США-Росія-Україна - Зеленський

Я хотів би, щоб у нас був переговорний майданчик США-Росія-Україна - Зеленський

18:21 28.01.2022
Зеленський вважає найбільшим ризиком для України дестабілізацію всередині країни

Зеленський вважає найбільшим ризиком для України дестабілізацію всередині країни

18:19 28.01.2022
РФ може продемонструвати деескалацію ситуації на підтвердження заяв, що не збирається воювати, - Зеленський

РФ може продемонструвати деескалацію ситуації на підтвердження заяв, що не збирається воювати, - Зеленський

18:14 28.01.2022
Боротьба з олігархами - пріоритет №3 після ескалації та економіки - Зеленський

Боротьба з олігархами - пріоритет №3 після ескалації та економіки - Зеленський

18:02 28.01.2022
Зеленський на зустрічі з іноземними ЗМІ: Необхідно дуже обережно висловлюватися про перспективи війни з РФ

Зеленський на зустрічі з іноземними ЗМІ: Необхідно дуже обережно висловлюватися про перспективи війни з РФ

17:47 28.01.2022
Супутникові знімки не дають змоги оцінити нарощування військ

Супутникові знімки не дають змоги оцінити нарощування військ

17:41 28.01.2022
Зеленський хоче знати чітку відповідь щодо перспектив членства України в НАТО

Зеленський хоче знати чітку відповідь щодо перспектив членства України в НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 37 351 новий випадок захворювання Сovid-19, одужали 7 163 людини, 149 померли

Суд відправив під варту без права застави нацгвардійця, який розстріляв людей у Дніпрі

До України прибув черговий борт із 81 тонною боєприпасів зі США

Із початку поточної доби на Донбасі зберігається режим тиші

Правоохоронці викрили народного депутата на отриманні хабара у 558 тис. грн - НАБУ

ОСТАННЄ

У 2021 році в Україну не пропустили близько семи тисяч росіян

У 2021 році в Україну не пропустили близько семи тисяч росіян

В Україні за добу виявили 37 351 новий випадок захворювання Сovid-19, одужали 7 163 людини, 149 померли

Міністр оборони США обговорив ситуацію навколо України із колегами з Німеччини та Франції

Суд відправив під варту без права застави нацгвардійця, який розстріляв людей у Дніпрі

У Львівській області посилюють карантинні обмеження з 31 січня

США націлені на проведення 31 січня засідання РБ ООН щодо України

Байден заявив, що почне перекидати додаткові війська до європейських країн НАТО

Зеленський: Поки існує сприятливий клімат для діалогу, ймовірність подальшої ескалації зменшується

Минулої доби і з початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА