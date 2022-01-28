Президент Грузії вважає, що помилування Саакашвілі може викликати ще більшу поляризацію в суспільстві

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі знову заявила, що не змінить свого рішення про відмову в помилуванні колишнього президента Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні.

"Я завжди вірна даному слову. Вважаю, що у випадку з Саакашвілі ухвалення рішення про його помилування викликало б ще більшу поляризацію в суспільстві. Я не думаю, що будь-хто міг би мене в цьому переконати", - сказала Зурабішвілі в п'ятницю на зустрічі із журналістами.

Вона зазначила, що повернення Саакашвілі до Грузії викликало серйозну поляризацію у суспільстві та політичних колах. "Я не зроблю кроку, який викличе ще більшу поляризацію", - заявила Зурабішвілі.

Експрезидент Грузії, нині громадянин України Саакашвілі, таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано в Тбілісі, після чого був поміщений у в'язницю в місті Руставі, де оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий шпиталь у місті Горі, де він припинив голодування. 30 грудня Саакашвілі повернули до Руставської в'язниці.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання він вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.