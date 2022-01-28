Події

17:47 28.01.2022

Супутникові знімки не дають змоги оцінити нарощування військ

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Супутникові знімки не дають змоги оцінити нарощування військ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що супутникові знімки не дають змоги оцінювати нарощування військ Російської Федерації на східному кордоні України.

"Якщо ви бачитимете лише супутникову інформацію, ви можете, наприклад, побачити збільшення кількості військ, але ви не можете точно оцінити: це збільшення військ, це спроба налякати, це атака чи це ротація військ. Тобто наші професіонали оцінюють цю ситуацію глибше, і іноді ми бачимо, як переодягають людей, іноді ми бачимо, як люди прийшли і поставили намети, щоб показати, що декілька бригад прийшли на кордон, а потім бачимо, що в цих наметах немає життя, тобто по-тихому вивезли людей. Тобто триває психологічний наратив з боку, наприклад, Росії та сепаратистів - психологічний, залякування. Це відбувається дуже часто", - заявив Зеленський на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю.

Теги: #зеленський #агресія_рф
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