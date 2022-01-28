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12:53 28.01.2022

До кінця лютого підрозділи ТрО у всіх регіонах будуть укомплектовані на 70% і більше – глава Міноборони

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До кінця лютого підрозділи ТрО у всіх регіонах будуть укомплектовані на 70% і більше – глава Міноборони

До кінця лютого підрозділи територіальної оборони (ТрО) у всіх регіонах будуть укомплектовані на 70% і більше, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"У прикордонних регіонах підрозділи ТрО вже укомплектовані штатом мирного часу на 70%. Це дає можливість виконувати необхідні завдання. До кінця лютого підрозділи у всіх регіонах будуть укомплектовані на 70% і більше", - сказав Резніков під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді у п'ятницю.

Міністр поінформував, що розгортання територіальної оборони відбуватиметься у три умовних етапи.

"Усі необхідні підрозділи - від командування до майже 150 батальйонів - на рівні районів уже створено. Відбувається їх укомплектування особовим складом за штатом мирного часу та облаштовуються місця дислокації. Розгортання відбуватиметься у три умовних етапи. Перший етап - це створення командно-управлінського ядра, яке становить 10 тис. професійних військовослужбовців", - пояснив Резніков.

Другий етап, зазначив він, це штат особливого періоду, який сумарно становитиме орієнтовно 130 тис. осіб.

"Це цивільні особи, які пройдуть відбір й підпишуть контракт про службу в резерві ТрО. Вони будуть під командуванням військових. Держава закріпить за ними зброю і проводитиме навчання та злагодженість", - зазначив Резніков.

За його словами, робота з розгортання штату особливого періоду вже відбувається, і Міноборони разом із Генштабом скоротили перелік документів, який був потрібен для зарахування до резерву, зокрема для цього потрібна заява, паспорт, ідентифікаційний код та військовий квиток, якщо він є.

"Третій компонент - це добровольчі формування територіальних громад. Їх може бути створено у невеликих населених пунктах виключно у тому випадку, якщо таку ініціативу виявить командування сил територіальної оборони, а головнокомандувач Збройних сил України прийме відповідне рішення. Вони діятимуть згідно із завданнями відповідних військових керівників сил ТрО", - розповів міністр.

Резніков повідомив, що у лютому заплановано навчання за регіональним принципом за участю керівників органів місцевої влади та самоврядування, щоб відпрацювати взаємодію "схід-північ-південь і захід".

Теги: #тероборона #резніков #міноборони
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