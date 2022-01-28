Події

12:27 28.01.2022

У 2021 році фінансування органів нацбезпеки та оборони України було здійснено повним обсягом – РНБО

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У 2021 році фінансування органів нацбезпеки та оборони України було здійснено повним обсягом – РНБО

Фінансування органів сектора національної безпеки та оборони України протягом січня-грудня 2021 року було здійснено повним обсягом, повідомляє пресслужба Ради національної безпеки та оборони.

Наголошується, що апарат РНБО за дорученням секретаря Ради Олексія Данілова здійснив аналіз стану фінансування сектора безпеки та оборони у 2021 році.

"Аналіз засвідчив, що фінансування органів сектора безпеки і оборони України здійснювалося в повному обсязі та відповідно до помісячного розпису асигнувань. Загальний обсяг фінансування сектора безпеки і оборони України становив 265 567,6 млн грн", - ідеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що порівняно з 2020 роком фінансовий ресурс для сектора безпеки та оборони України у 2021 році було збільшено на 16 427,8 млн грн, або на 6,6%.

"Належне фінансування органів сектора безпеки і оборони України протягом 2021 року дозволило їм забезпечити виконання покладених на них завдань", - наголошують у РНБО.

Водночас там зазначають, що суб'єкти сектора безпеки та оборони України не завжди обґрунтовано планують видатки з державного бюджету, необхідні для задоволення їхніх потреб, а також "неефективно та нераціонально використовують бюджетні кошти".

"На підставі проведеного аналізу Олексій Данілов доручив апарату Ради у рамках роботи Міжвідомчої робочої групи з підготовки матеріалів до засідань РНБО України підготувати пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань у сфері фінансового забезпечення сектора безпеки і оборони України, зокрема пов’язаних із підвищенням розміру грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських та забезпеченням їх житлом", - підсумували у Раді.

Теги: #данілов #фінансування #рнбо
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