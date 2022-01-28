Війська РФ, які прибувають на навчання до Білорусі, становлять більшу загрозу Мінську, ніж Україні - Резніков

Війська Російської Федерації, які прибувають на навчання до Білорусі, становлять більшу загрозу Мінську, ніж Україні, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Щодо російських військ, які прибувають на навчання до Білорусі. За своїм складом наразі вони більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу, і становлять більшу загрозу Мінську, ніж Україні", - сказав Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Міністр зазначив, що наразі немає жодних спроб атакувати Україну мігрантами чи інших подібних загроз з боку Білорусі. Він наголосив, що жодних загроз Білорусі з боку України немає в принципі.

"Це нонсенс, у нас дуже теплі почуття до білоруського народу, і будь-які силові дії проти Білорусі суперечать інтересам України", - наголосив він.

Глава Міноборони додав, що абсолютним нонсенсом є звинувачення України у начебто підготовці до якихось збройних провокацій на Донбасі.