Події

06:45 28.01.2022

Кулеба і Боррель обговорили підготовку санкцій проти РФ

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Кулеба і Боррель обговорили підготовку санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер увечері обговорив телефоном з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем підготовку санкцій проти Російської Федерації для стримування її від здійснення агресії щодо України та Європи, повідомляє пресслужба МЗС.

"Співрозмовники обговорили підготовку санкцій проти Російської Федерації, щоб утримати її від втілення агресивних планів щодо України та Європи", - йдеться у повідомленні.

Також сторони приділили особливу увагу перспективам просування дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Крім того, Боррель поінформував Кулебу про підсумки засідання Ради ЄС із закордонних справ та запросив його взяти участь у наступному засіданні ради.

Водночас, Боррель підтвердив відсутність намірів на цьому етапі евакуювати членів сімей і працівників представництва ЄС в Україні.

 

 

 

Теги: #рф #кулеба #боррель #україна
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