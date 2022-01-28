США закликали Пекін переконати Москву обрати шлях дипломатії в ситуації навколо України

США закликали Китай вплинути на Росію для того, щоб Москва обрала шлях дипломатії для врегулювання напруженості на кордоні з Україною, заявила в четвер під час брифінгу в Держдепі заступник держсекретаря Вікторія Нуланд.

"Наше послання Пекіну було чітким: ми закликаємо Пекін використати свій вплив на Москву, щоб закликати (Росію - ІФ) до дипломатії", - сказала вона про розмову, яку провели раніше цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен та голова МЗС КНР Ван І.

"Бо якщо в Україні буде конфлікт, то це не принесе нічого доброго для Китаю, будуть значні наслідки для світової економіки, для енергетичного сектора", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з міністром закордонних справ КНР Ван І роз'яснив китайському колезі глобальні ризики для безпеки та економіки у разі вторгнення Росії в Україну.