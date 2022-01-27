Події

17:58 27.01.2022

Глава МВС запропонує президентові призначити Юрія Лебедя в. о. командувача Нацгвардії України

1 хв читати
Глава МВС запропонує президентові призначити Юрія Лебедя в. о. командувача Нацгвардії України

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підтримає рапорт Миколи Балана про відставку з посади командувача Національної гвардії України та запропонує на посаду в.о. командувача Нацгвардії генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

"Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади. Це вчинок справжнього офіцера. Рапорт Миколи Балана я підтримаю і надішлю президенту України для прийняття рішення. Водночас я вніс подання президенту України про призначення виконувачем обов’язків командувача НГУ заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя", - написав Монастирський на своїй сторінці у Facebook у четвер увечері.

Він також наголосив, що всі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання в штатному режимі.

"Також за моїм наказом буде проведене вивчення умов, у яких несуть службу всі призовники строкової служби в Національній гвардії та Державній прикордонній службі", - повідомив Монастирський.

Раніше командувач НГУ Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв'язку з подіями на заводі "Південмаш" (Дніпро).

Юрія Лебедя навесні 2014 року було призначено на посаду тимчасового виконувача обов'язків начальника Східного територіального управління Національної гвардії України.

12 травня того самого року Лебедя викрали в Донецьку невідомі озброєні особи, коли він повертався зі служби додому. З полону його звільнили через тиждень.

З червня 2019 року – заступник командувача Нацгвардії України.

Теги: #нгу #лебідь
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:41 27.01.2022
Командувач Нацгвардії Балан подав у відставку

Командувач Нацгвардії Балан подав у відставку

18:24 04.08.2021
На Київщині розпочалася підготовка роти оперативного призначення НГУ за участю канадських інструкторів операції UNIFIER

На Київщині розпочалася підготовка роти оперативного призначення НГУ за участю канадських інструкторів операції UNIFIER

08:52 01.06.2021
У Вараші відкрили навчально-тренувальний комплекс "Сармат" для нацгвардійців, які виконують завдання щодо захисту АЕС

У Вараші відкрили навчально-тренувальний комплекс "Сармат" для нацгвардійців, які виконують завдання щодо захисту АЕС

07:56 23.05.2021
У Нових Петрівцях відкрили масштабний спорткомплекс для військовослужбовців НГУ

У Нових Петрівцях відкрили масштабний спорткомплекс для військовослужбовців НГУ

14:28 04.04.2021
Українські правоохоронці провели контрдиверсійні заходи в Донецькій області

Українські правоохоронці провели контрдиверсійні заходи в Донецькій області

17:13 06.02.2021
У Києві біля Інституту ядерних досліджень чоловік проводив відеозйомку з використанням квадрокоптера

У Києві біля Інституту ядерних досліджень чоловік проводив відеозйомку з використанням квадрокоптера

07:47 17.10.2020
У центрі Києва відбулись масштабні антитерористичні навчання

У центрі Києва відбулись масштабні антитерористичні навчання

17:26 09.10.2020
Кабмін схвалив залучення курсантів Академії НГУ до охорони порядку на виборах-2020

Кабмін схвалив залучення курсантів Академії НГУ до охорони порядку на виборах-2020

08:03 21.02.2020
Представники Нацгвардії України та Національної Республіканської гвардії Португалії обговорили сфери можливої співпраці

Представники Нацгвардії України та Національної Республіканської гвардії Португалії обговорили сфери можливої співпраці

19:30 05.12.2019
Близько 5 тис. військовослужбовців Нацвардії України виконують на сьогодні завдання в районі ООС

Близько 5 тис. військовослужбовців Нацвардії України виконують на сьогодні завдання в районі ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський та Байден проведуть у четвер увечері телефонну розмову

Слідство розглядає кілька версій стрілянини на "Південмаші", зокрема нестатутні відносини

Командувач Нацгвардії Балан подав у відставку

Зеленський позитивно оцінює переговори в Парижі, заявив про пріоритет досягнення "стабільної та безумовної тиші" на Донбасі

Глава МЗС України: Ми бачили письмову відповідь США до того, як її було передано Росії, у Києва заперечень немає

ОСТАННЄ

Грузія не планує евакуювати співробітників посольства з Києва

У Раді нацбезпеки Туреччини вважають, що напруженість ситуації навколо України не вигідна ні Москві, ні Києву

Лейбористи та екологи критикують главу МЗС Великої Британії за спецрейс до Австралії

Кулеба обговорив питання економічної та фінансової допомоги Україні з главою датського уряду

Рада створила ТСК щодо розслідування можливої корупції у податковій і митниці та можливих зловживань у НАК "Нафтогаз"

Шмигаль провів зустріч із послами країн G7

Фонд Порошенка спільно з волонтерами зібрав для військових на передовій шостий комплект оптичної відеорозвідки

Нацполіція дякує громадянам за допомогу в розшуку нацгвардійця, який вчинив стрілянину на "Південмаші"

Російські найманці на Донбасі один раз порушили умови перемир'я, втрат серед українських військовослужбовців немає

Зеленський у День пам'яті жертв Голокосту: Ця трагедія є раною на тілі світової історії

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА