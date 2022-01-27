Глава МВС запропонує президентові призначити Юрія Лебедя в. о. командувача Нацгвардії України

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підтримає рапорт Миколи Балана про відставку з посади командувача Національної гвардії України та запропонує на посаду в.о. командувача Нацгвардії генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

"Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади. Це вчинок справжнього офіцера. Рапорт Миколи Балана я підтримаю і надішлю президенту України для прийняття рішення. Водночас я вніс подання президенту України про призначення виконувачем обов’язків командувача НГУ заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя", - написав Монастирський на своїй сторінці у Facebook у четвер увечері.

Він також наголосив, що всі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання в штатному режимі.

"Також за моїм наказом буде проведене вивчення умов, у яких несуть службу всі призовники строкової служби в Національній гвардії та Державній прикордонній службі", - повідомив Монастирський.

Раніше командувач НГУ Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв'язку з подіями на заводі "Південмаш" (Дніпро).

Юрія Лебедя навесні 2014 року було призначено на посаду тимчасового виконувача обов'язків начальника Східного територіального управління Національної гвардії України.

12 травня того самого року Лебедя викрали в Донецьку невідомі озброєні особи, коли він повертався зі служби додому. З полону його звільнили через тиждень.

З червня 2019 року – заступник командувача Нацгвардії України.