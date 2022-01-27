Польща почала зводити стіну на кордоні з Білоруссю вартістю $394 млн

Польща почала зводити стіну на кордоні з Білоруссю, що покликана заблокувати можливість нелегально його перетинати, вартість проєкту становить $394 млн, повідомляє в четвер агентство Associated Press.

За даними агентства, територію, де відбувається будівництво, охороняють.

Очікується, що будівництво завершиться до червня 2022 року. Над будівництвом стіни працюють одразу дві будівельні компанії, вони розпочали роботу з чотирьох різних локацій. Заввишки конструкція сягатиме 5,5 метра, вона протягнеться на 180 км. Колючий дріт буде протягнуто над стіною.

Понад півроку тому Польща, а також Литва зіткнулися з потоком нелегальних мігрантів з Іраку, Сирії та інших близькосхідних країн, які прибували до Білорусі, а звідти мали намір перетнути кордон з ЄС пішки, щоб отримати статус біженця в одній із європейських країн.

Проте європейські прикордонники припиняли спроби мігрантів перетнути кордон, а зі свого боку Білорусь відмовилася приймати цих людей назад. У результаті тисячі мігрантів виявились заблокованими на прикордонній території між двома країнами. Деяких мігрантів вдалося вивезти на батьківщину, решта відмовлялася покидати кордон та намагалася брати його штурмом.

Влада Польщі переважно категорично налаштована щодо будівництва стіни і називає ситуацію "гібридною атакою" на кордони ЄС. Проте багато правозахисних організацій критикують це рішення і вважають, що стіна не врятує Польщу від мігрантів.