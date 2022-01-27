В Естонії відбудуться зимові навчання бойової групи НАТО

В Естонії з 29 січня до 6 лютого відбудуться щорічні навчання Winter Camp на Центральному полігоні Сил оборони республіки неподалік міста Тапа за участю майже 1,4 тис. солдатів, повідомляє в четвер агентство BNS із посиланням на головний штаб Сил оборони.

Наголошується, що маневри націлені на перевірку підготовки піхоти та механізованих частин до ведення бойових дій у зимових умовах.

"Після нашого прибуття до Естонії у вересні минулого року ми доклали величезних зусиль для підвищення боєготовності підрозділу та досягнення злагодженості із союзниками. Ми завершили попередню підготовку до дій у зимових умовах і тепер готові продемонструвати значні успіхи на цій ниві під час спільних навчань 1-ї піхотної бригади Winter Camp", - сказав командир бойової групи НАТО в Естонії підполковник Саймон Ворт, слова якого наводить BNS.

Навчання передбачають спільні дії військовослужбовців Великої Британії, Франції та Естонії 1-ї піхотної бригади Сил оборони, в них будуть задіяні бронетехніка, піхота, штаби та інженерні частини, зазначили в головному штабі Сил оборони.

Крім того, з метою відпрацювання взаємодії піхоти з технікою у навчаннях бойової групи НАТО (NATO Battlegroup) в Естонії візьмуть участь бійці Парашутного та Йоркширського полків збройних сил Великої Британії.

За даними головного штабу Сил оборони Естонії, на першому етапі маневрів союзники проведуть бойові стрільби, тренування протитанкових розрахунків, заняття з патрулювання місцевості та вирішення інженерних завдань. Потім їм доведеться протистояти умовному противнику в особі Скаутського батальйону та частин Кайтселійта в серії оборонних та наступальних боїв.

Цього року сценарій маневрів Winter Camp передбачає щоденну координацію дій між сухопутними та повітряними силами. Підтримку з повітря здійснять розміщені на авіабазі Емарі винищувачі F-16 ВПС Бельгії, які перебувають у країні в рамках місії НАТО з охорони повітряного простору.

Навчання бойової групи НАТО розпочнуться 29 січня і триватимуть до 6 лютого.