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16:56 27.01.2022

Одночасний допит Порошенка та Медведчука у "вугільній справі" не виключений, якщо їхні свідчення відрізнятимуться - ДБР

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Одночасний допит Порошенка та Медведчука у "вугільній справі" не виключений, якщо їхні свідчення відрізнятимуться - ДБР

Одночасний допит п'ятого президента, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка та народного депутата Віктора Медведчука в рамках "вугільної справи" можливий, якщо їхні свідчення відрізнятимуться.

"Порошенка заплановано допитати як підозрюваного (в понеділок, 31 січня)... щодо обставин постачання вугілля... слідчим важливо почути відповіді на запитання щодо обставин подій і ухвалених рішень", - сказала в четвер на брифінгу в Києві радник із комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Відповідаючи на запитання про те, чи проводитиметься одночасний допит Порошенка та Медведчука, Сапьян пояснила, що слідчий має право проводити такий допит, якщо після допиту обох фігурантів їхні свідчення відрізнятимуться.

"Спочатку треба допитати Порошенка... Одночасний допит не виключається", - зазначила Сапьян.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Отже, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави 1 млрд грн, суд не задовольнив.

Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв’язку з рішенням суду. Він та його захисники заявили, що подадуть апеляцію на це рішення суду. Офіс генпрокурора, у свою чергу, також повідомив про намір оскаржити ухвалу суду.

ДБР очікує Порошенка 31 січня 2022 року на 11:00.

Теги: #допит #медведчук #порошенко
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