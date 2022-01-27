Події

16:12 27.01.2022

Єрмак поінформував радника прем'єр-міністра Великої Британії про результати зустрічі радників "нормандської четвірки"

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Єрмак поінформував радника прем'єр-міністра Великої Британії про результати зустрічі радників "нормандської четвірки"

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з радником прем'єр-міністра Великої Британії з міжнародних справ Девідом Кваррі за результатами зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" у Парижі.

"Продовжив постійний діалог з Девідом Кваррі. Поінформував про результати вчорашньої зустрічі політичних радників "нормандської четвірки". Обмінювалися думками щодо ситуації з безпекою навколо України та на її кордонах", - написав Єрмак у Twitter.

"Є спільна позиція, що загроза безпеці України - це загроза безпеці для всієї Європи", - додав він.

Сторони також обговорили поглиблення фінансової та економічної взаємодії України та Великої Британії.

Теги: #велика_британія #єрмак
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